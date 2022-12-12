Mahkeme, Hürriyet’te sendikanın yetkisini tanıdı

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) Hürriyet gazetesinde toplu pazarlığa başlamak için yeterli çoğunluğa sahip olduğu mahkeme kararıyla üç yıl sonra tescillendi.

Fotoğraflar: TGS

TGS’ye üye olarak sendikalaşan Hürriyet çalışanları 2019’da işyerinde çoğunluğa ulaşmıştı. Sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunmasının ardından 45 gazeteci işten çıkarılmıştı. Hürriyet işvereni Demirören, işten çıkarmalarla birlikte geriye dönük hayali işe alımlar da yapmıştı. Bunun üstüne de bakanlık, sendikaya yetki vermemişti.

TGS’nin açtığı davada İstanbul 24’üncü İş Mahkemesi, sendikanın yeterli çoğunluğu sağladığını tespit etti. Böylelikle işten çıkarılmalarla birlikte hayali işe alımların da haksız olduğu tescillendi.

Sendikanın açıklaması şöyle: ”Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapması gereken, üç yıl önce gasp edilen yetki belgemizi bir an önce sendikamıza göndermek ve toplu iş sözleşmesi sürecinin önünü açmaktır.

Hürriyet işvereninin yapması gerekense bir an önce sendikamızla toplu iş sözleşmesi masasına oturması ve üyelerimizin taleplerine karşılık vermesidir.

Bu karar, meslektaşlarımızın güvencesizliğe, düşük ücrete, baskılara teslim olmadan çalışabileceğini gösteren bir karardır. Bu karar, Türkiye medyasında sendikasız çalışmanın artık son bulabileceğini gösteren bir karardır.”