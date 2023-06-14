Erdoğan: Parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milletin seçimde eski sisteme dönüş önerilerini reddettiğini ifade ederek, “Parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Yeni kabinenin ikinci toplantısı sekiz saat sürdü. Erdoğan toplantı sonrası konuştu. Erdoğan’ın buradaki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.

*Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Proje ve planlarımızı daha kısa sürede hayata geçireceğiz.

*Gazi Mustafa Kemal’in ‘milletin efendisi’ diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.

*Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

*Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz

*Ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu kısa sürede oluşturduk. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı iddiaların asılsız olduğunu gösterdik. Kadınlar, her alanda öncü rol oynamaya devam edecek.

*Asgari ücret komisyonu görüşmelere başladı. Tüm tarafların içine sinecek bir uzlaşmaya varılacağına inanıyorum.

*Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz.

*Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz.