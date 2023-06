Erkan Baş, milletvekillerini Can Atalay’ın özgürlüğü için ses çıkarmaya çağırdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Yemin eden bütün milletvekillerine çağrı yapıyorum. O yeminin gereği şimdi hep beraber ‘Can Atalay’a özgürlük’ demektir” dedi.

Fotoğraf: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvurmasına rağmen Atalay henüz serbest bırakılmış değil.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atalay hakkında “Durumu Yargıtay ile Meclis Başkanlığı arasında yapılacak yazışmaların sonucuna göre netleşecek” demişti.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen TİP lideri Baş, tüm milletvekillerini bu konuda ses çıkarmaya çağırdı. Baş’ın ilgili konuşması şöyle:

“Bugün tam bir aydır Hatay halkının oylarıyla bu Meclis’e girmeye hak kazanmış Hatay’dan 75 binin üzerinde oy almış milletvekilimiz Can Atalay haksız, hukuksuz, adaletsiz bir biçimde esir tutuluyor. Çok uzun değerlendirmeler yapabiliriz ama tek cümle söylemek gerekirse; Can Atalay bir an önce serbest bırakılmak zorunda, nokta. Adalet bakanının yorumu hiç ama hiç önemli değil. Anayasa var, Anayasa hükmü açık, durum net. Milletvekilimiz derhal tahliye edilmelidir.

Bu ülkede hala yürürlükte olan bir Anayasa var ve biz bu Anayasa’nın gereğinin derhal yapılmasını talep ediyoruz. O ne istiyor, bu ne düşünüyor, kimin keyfi ne diyor bunların hiçbir hükmü hiçbir önemi yok. Açık söylüyorum biz istiyoruz diye de değil. Hatay halkı bir karar verdi, iradesini ortaya koydu ve bunun gereğini yapmalılar. Daha bir hafta olmadı milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacaklarına, Anayasa’ya bağlı kalacaklarına, hukukun üstünlüğüne, temel insan haklarına namusları ve şerefleri üzerine yemin ettiler.

Maalesef Can onlar engellediği için gelip yeminini edemedi. Ama 599 milletvekili bu değerler üzerine yemin etti. Şimdi o yemin eden bütün milletvekillerine çağrı yapıyorum; o yeminin gereği şimdi hep beraber ‘Can Atalay’a özgürlük’ demektir. O yeminin gereği seçilmiş bir milletvekilinin, Hatay halkının iradesinin gasp edilmesine karşı ses yükseltmektir.”