Akşam Postası / 14 Ağustos 2023

Ekrem İmamoğlu yarın açıklama yapacak

CHP’de devam eden değişim tartışmalarının önemli aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın bir açıklama yapacak.

Şekere ‘sessiz sedasız’ yüzde 30 zam

Türkşeker, mayıstan bu yana şekere dokuz kez zam yaptı. Mayıs başında KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olan toz şeker, 14 Ağustos’ta 24 TL’ye çıkarak yüzde 30 zamlanmış oldu.

Borsa rekor serisine devam ediyor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,05 yükselişle rekor seviye olan 7.795,01 puandan başladı.

TİP, işçileri yatıştırmaya çalışan CHP’li vekili hedef aldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönetimi, Şireci Tekstil işçilerine karşı patronu öven AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ‘işçileri yatıştırmaya çalışan’ CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e çıkıştı.

Sümela Manastırı’nda düzenlenecek ayin hedefte

Ortodoks Hristiyanların yüz yıllardır kutladığı ‘Meryem’in göğe alınışı’ bayramı için 15 Ağustos’ta Sümela Manastırı’ında düzenlenecek ayin hedefte. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yetkilileri ayini iptal etmeye çağırdı.

Memura, resmi enflasyon beklentisinin altında zam teklifi

Yedinci dönem kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin teklifini açıkladı. Teklif edilen oranlar Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin altında kaldı.

Sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar sürecek

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

DASK şartları değişiyor: Teminat bedeli iki katına çıkacak

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) konut ve işyerine yönelik deprem sigortası şartları değişti. Yeni düzenlemede teminata konu birim metrekare bedeli iki katına çıkarken; sigorta bedeli enflasyona endekslenecek.

Geçen yıl 2,8 milyon kişi iller arasında göç etti

Türkiye’de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. Buna göre 418 bin 82 kişiyle İstanbul en çok göç veren il oldu. Veriler İstanbul’dan net göçün üç yılda 108 bin 647 kişi olduğunu ortaya koydu.

İkinci el otomobilde eylülden sonra fiyatlar artabilir

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin üzerinden bir ay geçerken ikinci el araç satışları sert frenledi. Uzmanlarsa ertelenen talebin ortaya çıkması ile eylülden sonra fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor.

Ruble dolar karşısında bir yılda eridi

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.