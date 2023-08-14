DASK şartları değişiyor: Teminat bedeli iki katına çıkacak

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) konut ve işyerine yönelik deprem sigortası şartları değişti. Yeni düzenlemede teminata konu birim metrekare bedeli iki katına çıkarken; sigorta bedeli enflasyona endekslenecek.

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6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki konutların yarıya yakını zorunlu deprem sigortası kapsamında olduğu için konut hasarlarının çoğunu DASK ödedi. Son verilere göre DASK, deprem bölgesinde hasarlı 577 binden fazla konut için toplam 30 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yaptı.

Deprem, hem DASK tarafında hem de zorunlu deprem sigortasının üzeri için yaptırılan konut paket poliçelerindeki bazı sorunları ve eksiklikleri de ortaya çıkardı. Bu sorunlar nedeniyle de deprem sonrası vatandaşlar ile sigortacılar arasında uyuşmazlıklar yaşandı, halen de yaşanmaya devam ediyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), eksikliklerin giderilmesi için geçen haftalarda ilk adımı attı ve DASK dışındaki konut ve işyerlerine yönelik deprem sigortasının şartlarını baştan sona değiştirdi. Yeni düzenleme de 1 Ağustos’ta uygulamaya girdi.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın aktardığına göre DASK’ta da değişiklikler yapılacak. Çalışmalarını tamamlayan SEDDK, önümüzdeki günlerde DASK’taki değişiklikleri kamuoyuna duyurulacak. Bunun, 2024’ün başında uygulamaya girmesi bekleniyor.

Beklenen değişikliklerse şöyle:

*Artık Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) olmayacak, yerini Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) alacak. Böylece DASK hem depremi hem de sel afetini kapsayacak. Yeni düzenlemeyle ZAS zorunlu olacak.

*Yeni düzenleme sonrası ZAS’ın içine artık eşyalar da girecek. Sigorta yaptırılırken vatandaşa, ‘Ev sahibi misin, kiracı mısın’ diye sorulacak. Ev sahibiyse sadece konut için DASK yapılacak, konutta kiracı ise DASK’ın içine eşya sigortası da girecek.

*3 bin 16 lira olan DASK’ın teminatına konu birim metrekare bedeli yeni düzenlemeyle 6 bin liraya çıkarılacak.

*DASK enflasyona endeksli olacak. Bununla TÜFE’ye göre her ay belirlenen enflasyon oranında DASK yapılan konutun sigorta bedeli artacak.