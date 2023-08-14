TİP, işçileri yatıştırmaya çalışan CHP’li vekili hedef aldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) yönetimi, Şireci Tekstil işçilerine karşı patronu öven AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ‘işçileri yatıştırmaya çalışan’ CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e çıkıştı.

Fotoğraf: Twitter

Gaziantep OSB’de düşük zammı protesto eden üç fabrikadaki 2 bin Şireci işçisisi iş bırakmıştı. İşçiler bu eylemden sonra işten çıkarılmıştı. İşçiler ve patron arasındaki görüşmelerse sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci’nin şikayetçi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İşçilere konuşan Şahin, patronlarını övmüştü. Patronun suçlu olmadığını savunan Şahin, sorunu AKP iktidarında yükselen enflasyona bağlamıştı:“Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi.”

CHP’li Meriç de bu süreçte Şahin’e eşlik etti. Twitter’dan mesaj da paylaşan Meriç, “İşçi kardeşlerimiz ve iş verenler ile görüşmelerimiz devam ediyor. En büyük dileğimiz, kazanan kardeşlik…! Kazanan Gaziantep’imiz olsun. Bu memleket bizim” notunu düşmüştü.

TİP’ten tepki

TİP, Şahin ve Meriç’in bu tutumuna tepki gösterdi. Twitter’dan paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi: “Şireci Tekstil’de hakları için direnen işçiler ile patron arasındaki görüşmeler sürüyor. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin direniş alanında patron sözcülüğü yapıyor, CHP’li Milletvekili Melih Meriç ise hakkını isteyen işçileri yatıştırmaya çalışıyor. Gaziantep il örgütümüz ve il yöneticilerimizle birlikte direniş içerisinde süreci takip ediyoruz. Tekstil işçisi hakkını alana kadar yatışmıyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz!”