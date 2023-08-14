Şekere ‘sessiz sedasız’ yüzde 30 zam

Türkşeker, mayıstan bu yana şekere dokuz kez zam yaptı. Mayıs başında KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olan toz şeker, 14 Ağustos’ta 24 TL’ye çıkarak yüzde 30 zamlanmış oldu.

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Seçim sonrası gıda fiyatlarına gelen zamlar devam ediyor. Şeker fiyatlarınaysa ‘sessiz sedasız’ zam geldi.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına mayıstan bu yana dokuz kez zam yaptı.

Türkşeker tarafından 8 Mayıs’ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos’ta 24 TL’ye çıktı. Böylece şeker son 14 haftada toz şekerin toptan fiyatı yüzde 29,7 zamlandı.

Ama Türkşeker, bu sefer zam uygulamasında farklı bir yol tercih ediyor. Önceki yıllarda tek seferde yaptığı zamları son dönemde haftalara yayarak ufak ufak yapmaya başladı.

Ayrıca daha önceki yıllarda Türkşeker’in resmi sitesinde fiyat artışlarına yönelik bilgilendirme notu paylaşılırken, son dönemdeki haftalık zamlar kurum tarafından kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bunun yerine zamlı fiyat listeleri fabrikalara yazı şeklinde iletiliyor.