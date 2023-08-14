Ruble dolar karşısında bir yılda eridi

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aştı.

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Haftanın ilk işlem gününde ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,81 değer kaybederken dolar/ruble paritesi 100 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş nedeniyle ruble büyük oranda değer kaybetmiş ama Rusya’nın doğalgaz ve petrol ödemelerini dövizle değil rubleyle alacağını açıklamasından sonra biraz toparlamıştı. Süreç içerisinde Batılı devletlerin fosil yakıtlar için farklı kaynaklar bulması ve dolayısıyla gelirlerin azalması Rusya’yı yeniden zora soktu. Ruble, geçen sene hazirandan beri neredeyse yarı yarıya değer kaybetti.

Bunun haricinde uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla Rusların tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Bloomberg Rusya ekonomisti Alexander Isakov’sa rublenin istikrara kavuşması için politika faizinin yüzde 10’a yaklaşması ve bütçe harcamalarının mali tavan içinde tutulması gerektiğini dile getiriyor. Isakov, merkez bankasının 15 Eylül’deki toplantısında faizi 50-100 baz puan arasında artırmasını bekliyor.

Reuters’ın aktardığına göreyse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanı Maxim Oreşkin, merkez bankasının sürdürdüğü ‘gevşek para politikasının’ rublede değer kaybına yol açtığını belirtirken durumu normale çevirmek için merkez bankasının her türlü enstrümana sahip olduğunu söyledi.