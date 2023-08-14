Sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar sürecek

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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Meteoroloji hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin AA’ya konuştu.

Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu dile getiren Çelik, “Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek, sıcaklıklar hafta sonuna kadar etkili olacak” dedi.

Sıcaklıkların İstanbul ve İzmir’de mevsim normalleri civarında, Ankara’da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret eden Çelik, “Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul’da en yüksek sıcaklık 30 derece civarında. İzmir’de en yüksek sıcaklık 32-33 derece. Ankara’da ise önümüzdeki günlerde 39-40 derecelik sıcaklık beklentimiz var” diye konuştu.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ekstrem sıcaklıkların olabileceğine dikkat çeken Çelik, Ankara’da ilçelere göre değişen sıcaklıkların yarın 40 derecenin üzerine çıkacağını söyledi.

Deprem bölgesinde de yağışın öngörülmediğini dile getiren Çelik, bölgenin tamamında sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olacağını belirtti.

Çelik ayrıca vatandaşlara saat 11.00-16.00 aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu, dışarıya çıkanlara şapka ve şemsiye kullanmalarını tavsiye etti.