Akşam Postası / 12 Mart 2022

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya Kiev’i yerle bir etmeden alamaz
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 17’nci gününe girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Kievi’i almak için şehri yerle bir etmesi gerektiğini söyledi. Zelenski ayrıca Avrupa Birliği’nden Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketini beklediklerini ekledi.
Ukraynalı yetkili: Rusya, Melitopol belediye başkanını kaçırdı
AB’den Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlar
THY 437 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 437 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.
Unkapanı Köprüsü çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı
Hava şartları balık tezgahlarını vurdu: İstavrit ve hamsi 60 liraya fırladı
Marmara Denizi’nde poyrazın avlanmaya engel olması sonrası hamsi, istavrit ve levrek ve çupra fiyatlarında artış yaşandı.
Davutoğlu’na göre aday belirlemek için erken: İttifak seçimle ete kemiğe bürünür
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ mutabakat metnine imza atan altı muhalefet partisinin, cumhurbaşkanı adaylığı konusunu istişare etmediğini, isim tespitinin öncelikli konu olmadığını söyledi.
Rıdvan Dilmen’den MHK’nın ‘hakem’ kararına eleştiri: Kaosa hazır olun
Kılıçdaroğlu, faturasını ödeyemeyen Moda Sahnesi’nde: Bahçeli’nin kandilini verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek gelen elektrik faturasını ödemeyen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti.
Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de yolda
Ayçiçek yağı yüklü bir gemi daha Rusya’dan yola çıktı. 5 bin 753 ton taşıyan gemi yarın İstanbul Boğaz’ndan geçecek.
Better Call Saul’un final sezonundan fragman geldi
‘Breaking Bad’in sevilen karakteri avukat Saul Goodman’ın geçmişini anlatan ‘Better Call Saul’ dizisinin altıncı ve son sezonundan fragman geldi.