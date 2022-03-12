CHP’li Özkoç: Rusya’dan gelen gemilerdeki yağlar Türkiye’de altı günde tüketiliyor

CHP grup başkanvekili Engin Özkoç, Rusya’nın geçişine izin verdiği Türk gemilerindeki ayçiçek yağının Türkiye’nin altı günlük tüketimine eşdeğer olduğunu söyledi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinin ardından Türkiye’ye ait ayçiçek yağı yüklü gemilerin Azak Denizi’ndeki limanlardan çıkışana izin verilmemişti. Gemilerin engellenmesi sonrası basında yağ krizinin kapıda olduğuna yönelik haberler çıkmış, hükümetse Rusya’yla temasa geçmişti.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’dan gelen gemilerin ayçiçek yağı sorunu için kalıcı bir çözüm olamayacağını savundu.

Ayçiçek yağı krizi çıktı. "Rusya'dan gelen gemileri bırakın, ayçiçek yağı Türkiye'ye gelecek" diyorlar. Gelen gemilerdeki ayçiçek yağı Türkiye'de 6 günde tüketiliyor. AKP geçici yöntemlerle sorunların üstünü örtüyor.



Çiftçiyi tekrar ayağa kaldıracağız. TÜRKİYE KALKINACAK! pic.twitter.com/ZtSwXxhUmk — Engin Özkoç (@enginozkoc) March 12, 2022

Özkoç’un değerlendirmeleri şöyle: ” Türkiye, gelen gemilerdeki ayçiçek yağını altı günde tüketiyor.

Neden gözümüzü bereketli topraklarımıza çevirip; çiftçimiz için mazotu yarıya indirip, gübreden vergi almayıp, ata tohumu yetiştirip, kendi tarımımızı güçlendirmiyoruz?

Neden başka ülkelerin çiftçileri zenginleştiriyor da kendi ülkemizin çiftçilerini fakirleştiriyoruz?

Çünkü saray rant elde ediyor. Trilyonlarca parayı cebine indiriyor da ondan. Biz bununla baş edebilir miyiz? Baş edebiliriz.“