Ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de yolda

Ayçiçek yağı yüklü bir gemi daha Rusya’dan yola çıktı. 5 bin 753 ton taşıyan gemi yarın İstanbul Boğaz’ndan geçecek.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya girmesinin ardından Azak Denizi’ndeki limanlarda, Türkiye’ye ait toplam 28 bin ton ayçiçek yağı yüklü 6 geminin çıkışına izin verilmemişti. Gemilerin engellenmesi sonrası basında yağ krizinin kapıda olduğuna yönelik haberler çıkmış, hükümet gemiler için Rusya’yla temasa geçmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Gemilerin bulundukları limanlardan 9 Mart’ta kalkış izni aldığını belirten Karaismailoğlu şöyle devam etti: “Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı’nı geçerek Marmara Denizine açıldı. Varış limanı Mersin’e doğru seyir ediyor. 15 Mart’ta Mersin’e yanaşması planlanıyor.

Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz’de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek.”

Bakan ayrıca ayçiçek yağı taşıyan dört geminin de Karadeniz’de seyir halinde olduğunu ve 17 Mart’a kadar Türkiye limanlarına yanaşmalarının planlandığını aktardı.