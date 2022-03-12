TFF ‘beş hakem’ iddiasını reddetti: Herhangi bir görev iadesi söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak maçlar için atanan hakemlerden hiçbirinin görevi iade etmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, en popüler hakemlerden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus dahil 13 isme yer vermemişti. Karar, “Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı” ifadesiyle duyurulmuştu.

Beş hakemin, listede yer almasına rağmen tavır alarak maç yönetmek istemediği belirtilmişti.

Buna göre, istifa eden Mete Kalkavan sonrası, Başakşehir-Antalyaspor ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarına atanan Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler’in de görev almak istemediğini TFF’ye bildirmiş, Cüneyt Çakır’ın Avrupa’da yardımcılığını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun da içinde bulunduğu ruh halinden dolayı görev almak istememişti.

Bunun üzerine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, TFF Merkez Hakem Kurulu’na 29’uncu hafta hakem atamalarına ilişkin bazı sorular yöneltmişti.

TFF’nin buna istinaden açıklamasında, “Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur” dendi.

Hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesinin ardından oluşan tartışmaların Türk futbolunun saygınlığına zarar verdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir. Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.”