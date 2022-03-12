İmamoğlu: En yoğun kar yağışı bugün, güneş kimseyi aldatmasın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “En yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın” dedi.

Ekiplerimizin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. https://t.co/9who90SVf7 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 12, 2022

Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul’da aralıklı ve yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere etkisini daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki (AKOM) toplantıda konuşan İmamoğlu, İstanbul’da son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü söyledi: ”Mart ayının en soğuk gecesini yaşadık. Bir istasyonumuzda 2003’de eksi 4 ölçülmüştü. Bu gece eksi 4,4 ölçüldü. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Bunun hissedilen derecelerinin de eksi 15’lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Bu Sibirya soğuğu diye tarif edilen havanın şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü diyebiliriz.”

İmamoğlu, bugün diğer günlerin tamamı kadar kar yağacağını söyledi: ”En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın. Dışarıya çıkılmaması mecbur olmadıkça asla araba kullanılmamasını rica ederiz.”