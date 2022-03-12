Rıdvan Dilmen’den MHK’nın ‘hakem’ kararına eleştiri: Kaosa hazır olun

MHK’nın 13 hakemle ilgili kararının tüzüğe aykırı olduğunu söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, “Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun” dedi.

Fotoğraf: YouTube/NTV Spor

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken en popüler hakemleriden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus dahil 13 isme yer vermemişti.

Karar, “Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı” ifadesiyle duyurulmuştu.

Karar sonrası Mete Kalkavan istifa ederken, beş hakemin daha listede yer almasına rağmen tavır alarak maç yönetmek istemediği belirtilmişti. Federasyon bu iddiaları yalanladı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF tüzüğünden bir bölüm paylaşarak bunun tüzüğe aykırı olduğunu belirtti.

Dilmen’in açıklaması şöyle: “Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla yüzde 20’sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (Benim bildiğimi MHK’nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri için, sayıyı tutturmak (!) amacıyla önümüzdeki hafta Riva’ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar. Çok sevdikleri için değil… Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp bir de kanun korkusu yoksa korkun!”