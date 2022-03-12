Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rıdvan Dilmen’den MHK’nın ‘hakem’ kararına eleştiri: Kaosa hazır olun


MHK’nın 13 hakemle ilgili kararının tüzüğe aykırı olduğunu söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, “Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun” dedi.

Fotoğraf: YouTube/NTV Spor

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 haftası geride kalan Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken en popüler hakemleriden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus dahil 13 isme yer vermemişti.


Karar, “Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı” ifadesiyle duyurulmuştu.

Karar sonrası Mete Kalkavan istifa ederken, beş hakemin daha listede yer almasına rağmen tavır alarak maç yönetmek istemediği belirtilmişti. Federasyon bu iddiaları yalanladı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF tüzüğünden bir bölüm paylaşarak bunun tüzüğe aykırı olduğunu belirtti.

Dilmen’in açıklaması şöyle: “Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla yüzde 20’sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (Benim bildiğimi MHK’nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri için, sayıyı tutturmak (!) amacıyla önümüzdeki hafta Riva’ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar. Çok sevdikleri için değil… Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp bir de kanun korkusu yoksa korkun!”

TFF ‘beş hakem’ iddiasını reddetti: Herhangi bir görev iadesi söz konusu değil

Süper Lig’de hakem krizi: Görev almak istemeyenlerin sayısı beşe çıkmış

MHK başkanı ‘hakem’ kararını anlattı: Bazı arkadaşlar kurumun üzerinde davrandı

MHK’nın hakem kararının perde arkasında ne var? Spor yazarları ne dedi?

MHK’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu

SON HABERLER

Dava adamı Erdoğan!

Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin soruşturma açıldı, 3 bin 625 kişiye hapis cezası verildi. Demek ki Erdoğan eleştiriyi hakaret sayıyor. Ne kibir! Hapse attırma oranı düşük olsa da ‘kindar reis’ bu davadan asla vazgeçmiyor. Peki neden?

CHP’li kurmaya göre Diyarbakır ziyareti: Maksat hâsıl oldu

Ziyareti sorduğumuz kurmay, hem partisini eleştirdi hem de Kılıçdaroğlu’nun ziyaretiyle siyasetin Kürtlerin taleplerini görmezden gelemeyecek hale getirildiğini söyledi. Kurmaya göre Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi halinde de Diyarbakır ziyareti ‘elini güçlendirecek önemli bir aşama.’