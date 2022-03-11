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Yaramazlara biraz batar!

Ukraynalı yetkili: Rusya, Melitopol belediye başkanını kaçırdı


Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Rusya askerlerinin Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov’u kaçırdığını bildirdi.

Geraşenko, Telegram hesabındaki paylaşımda, Fedorov’un işgal altındaki kentteki kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.


Fedorov’un Ruslarla iş birliğini kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, başkanın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.

Ukrayna’nın doğusunda, Zaporijya Oblastı’nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.

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