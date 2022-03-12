ABD’den Ukrayna’ya ilave 200 milyon dolarlık askeri yardım

ABD’de Joe Biden yönetimi, Ukrayna’ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.
ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ‘Dış Yardımlar Yasası‘ kapsamında, Ukrayna’ya 200 milyon dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdi.
Söz konusu yardım, ABD savunma bakanlığı envanterinden teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek.
Ülkede, 1961’de kabul edilen ‘Dış Yardımlar Yasası‘, başkanlara kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelere acil durumlarda yardım yapılması yetkisi veriyor.
Daha önce ABD savunma bakanlığı, Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirilmişti.
Rusya’ya 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlamıştı.