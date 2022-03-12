Unkapanı Köprüsü çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kısa süreli olarak kapatıldı. Köprü, dün yine aynı sebeple beş saat kapatılmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah konuyla ilgili şunları söylemişti: “Unkapanı Köprüsü çok konuşuldu dün. Burada bağlantı derzlerinde bir açılma yaşandı. Saat 12:00’de köprü trafiğe kapatıldı. İncelemeler neticesinde, köprüde hiçbir yapısal problem yok. Bu yüzer köprü; belki bilmeyen vatandaşlarımız vardır. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, teknik ekiplerle beraber, açılır kısmına müdahale edildi. Buradaki zincirlerde gerdirme işlemi uyguladı”.

Ancak köprü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle bugün de ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından köprü yeniden açıldı.