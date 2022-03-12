Babacan: Teknoloji ürünlerinin vergisi inmeli

Demokrasi ve Atılım (DEVA) partisi genel başkanı Ali Babacan, teknoloji ürünlerdeki vergi yükünün çok fazla olduğunu ve bu alanda indirime gidilmesi gerektiğini söyledi.

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Babacan, Ankara Mamak’ta ziyaret ettiği evde bir gencin “Bir bilgisayar bile 14-15 bin liradan başlıyor. İktidara geldiğiniz zaman nasıl bir planınız var?” sorusunu yanıtladı.

Babacan halihazırda teknolojik ürünlerde çok fazla vergi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunların hepsinin vergisinin inmesi gerekli Vergi oranları bazı ürünlerde çok yüksek. Bazı ürünlerde hem KDV hem gümrük vergisi, ÖTV var.

Ve bilindiği gibi bunların fiyatları hep dövize bağlı. Kur yükselince hepsinin fiyatları alıyor başını gidiyor. Hem kurun makul bir seviyede olması gerekiyor hem de insanların gelir seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Bunun için ekonominin topyekûn büyümesi gerekli. O da güvenle olur. Güveni sağladığınız zaman hem ekonomi büyüyor, yatırımlar oluyor, yeni iş sahaları açılıyor hem de paranıza güven varsa paranız böyle pul olmuyor.“

DEVA partisi lideri gençlerin yurtdışında yeni bir hayat kurma hayalleriyle ilgiliyse şu değerlendirmeleri yaptı: “Yurtdışına kaçmayı düşünen yüzde 80. Üstelik anne babalar da gitsinler istiyor. Avrupa’nın en büyük toprakları bizde, en büyük nüfus bizde, en genç nüfus bizde, en büyük tarım arazileri bizde. Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz.”