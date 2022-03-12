Kılıçdaroğlu, faturasını ödeyemeyen Moda Sahnesi’nde: Bahçeli’nin kandilini verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek gelen elektrik faturasını ödemeyen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti.

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Elektrik fiyatına yılbaşında yüzde 120’nin üstünde zam yapılmış ama gelen yoğun tepki nedeniyle konutlara ve küçük işletmelere zam bir miktar azaltılmıştı. İşletmeler gelen yüksek faturaları vitrinlerine asarak isyan etmişti. Oy kaybından çekinen hükümet, faturaları düşürmek için formül arasa da henüz somut bir adım atılamadı.

2013 yılında açılan Moda Sahnesi’nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş, “Bu faturaları ödeyecek gücümüz ve gelirimiz yok. Ödememiz mümkün değil” demişti. Tiyatroların içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için fatura ödememe kararı aldıklarını anlatmıştı.

Perşembe tiyatro grubunun elektriği kesilmiş ama gelen tepkiler sonrası dağıtımcı şirket elemanları aynı gün tekrar bağlamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Kadıköy’de bulunan Moda Sahnesi’ni ziyaretine, partisinin İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Tiyatro sahnesini gezen Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği bir kandil ve feneri, Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan’a verdi.

Daha sonra basın mensuplarına konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bir toplumu var eden değerlerden birisi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek, Türkiye’nin saygınlığı, Türkiye’nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda Sahnesi’nin elektriklerinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürpermedim değil. Bir sanat alanında, sanatın icra edilmesinde elektriklerin kesilmesi başlı başına vahim bir tablodur. Ama sonradan bağlandığını duydum ve gerçekten son derece mutlu oldum.”

Elektrikteki fiyat artışları konusunda iktidarı eleştirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu konuda düşüncelerimi sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Devlet Bahçeli kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. O kandillerden ikisi burada. Bir lamba, bir de fener. Dolayısıyla düşündüm ki en çok Moda Sahnesi’ne yakışır bunlar. Benzer bir olayı yaşadılar. Ama 21’inci yüzyılda kandillerden ya da lambalardan değil. Lambalar, kandiller ayrı şeyler. Onlar bizim kültürümüzün bir parçası. Elbette ki kandilimiz de olsun. Elbette ki lambalarımız da olsun. Elbette fenerlerimiz olsun ama 21’inci yüzyıldayız biz artık elektriklerimiz olsun. Buzdolaplarımız çalışsın. Dolayısıyla elektrikten yararlanan, enerjiden yararlanan bütün esnafın, vatandaşların en azından pahalı bir bedel ödemeyerek bu enerji hakkından yararlanmaları gerekiyor.”

‘Sanat demek eleştirmek demektir’

Kılıçdaroğlu, sanat dünyasıyla olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Sizler var olduğunuz sürece biz varız. Bizi eleştirdiğiniz sürece de biz kendi varlığımızı biraz daha güçlenmiş hissedeceğiz. Çünkü sanat demek aynı zamanda eleştirmek demektir. Dolayısıyla sanatın bu yönünü de ihmal etmeyelim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Siz elektrik faturanızı ödemeyeceğinizi söylemiştiniz. Size yeni bir fatura geldi mi” sorusuna “Bilmiyorum, ben evde değilim ama Ankara’ya dönüşte eşime sorayım yeni fatura geldi mi gelmedi mi? Haberim yok şu anda” yanıtını verdi.

Bir gazetecinin “Devlet Bahçeli, Diyarbakır gezinizle ilgili sizi eleştirmişti. Siz de ona sosyal medyadan emojiyle cevap vermiştiniz“ demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Gayet güzel bir emojiydi” dedi.

Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Aydoğan’sa ikinci elektrik faturalarının son ödeme tarihinin dün dolduğunu kaydederek lamba ve fenerin çok işe yarayacağını söyledi.