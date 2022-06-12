Akşam Postası / 12 Haziran 2022

20 gazetecinin gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı

Diyarbakır’da beş gündür gözaltında tutulan 20 gazetecinin gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı.

Akdeniz Üniversitesi öğrenci intiharlarının araştırılması için komisyon kurdu

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite yerleşkesindeki yurtlarda öğrenci intiharlarının araştırılması için komisyon kurdu.

Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo

Fatih Karagümrük’te teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo getirildi.

AFAD’dan ‘hayati uyarı’ bildirimi: Savaş çıktı sandık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) akıllı telefon kullanıcılarına gönderdiği sesli bildirim sosyal medyada gündem oldu. Bildirim nedeniyle çok sayıda yurttaş panik yaşadığını söylerken, “Savaş çıktı sandık” dendi.

İSİG: Son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi

Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 20 yıllık AKP iktidarı boyunca ise en az 881 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İSİG, çocuk işçiliğinin yasaklanmasını talep etti.

Kripto paralarda düşüş: Bitcoin çok daha düşük seviyelere gerileyebilir

ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrası kripto paralarda başlayan satış dalgası hafta sonuna da taşındı. Kripto platformu Luno’nun Başkan Yardımcısı Viyaj Ayyar “Bir-iki ay içinde Bitcoin’in çok daha düşük seviyelere gerilediğini görebiliriz” dedi.

Erdoğan Bayraktar: Torunlarıma temiz bir isim bırakmak istiyorum

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra ‘her şeyi Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını‘ söyleyerek istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat” dedi.