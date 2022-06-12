Ankara’da okullara ‘yağmur tatili’

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yağış beklenen Ankara’da okulların tatil edildiğini duyurdu.
Ankara’da dün dolu ile şiddetli yağmurun aynı anda oluşturduğu ‘Mor Poligon’ nedeniyle büyük sel felaketi etkili olmuştu.
Bugünkü yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye edildi.
Valilik yarın da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıklamıştı.
Şahin, Twitter’dan şunları yazdı: “Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.”