Ankara’da okullara ‘yağmur tatili’

Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yağış beklenen Ankara’da okulların tatil edildiğini duyurdu.

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Ankara’da dün dolu ile şiddetli yağmurun aynı anda oluşturduğu ‘Mor Poligon’ nedeniyle büyük sel felaketi etkili olmuştu.

Bugünkü yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye edildi.

Valilik yarın da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıklamıştı.

Şahin, Twitter’dan şunları yazdı: “Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.”