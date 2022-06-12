AFAD’dan ‘hayati uyarı’ bildirimi: Savaş çıktı sandık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) akıllı telefon kullanıcılarına gönderdiği sesli bildirim sosyal medyada gündem oldu. Bildirim nedeniyle çok sayıda yurttaş panik yaşadığını söylerken, “Savaş çıktı sandık” yorumları yapıldı.
Fotoğraf: AA
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi’nde sel sularına kapılan 27 yaşındaki servis şoförü İlkay Yiğit yaşamını yitirmişti.
Ankara’dan İstanbul’a pek çok ilde sağanak yağış devam ederken, AFAD Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarına “Hayati uyarı bildirimi” gönderdi.
Gönderilen bildirimde şunlar dendi:
“Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayınız.”
Bildirimin yarattığı panik kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Sosyal medyada yapılan yorumalardan bazıları şöyle: