İSİG: Son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi

Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 20 yıllık AKP iktidarı boyunca ise en az 881 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İSİG, çocuk işçiliğinin yasaklanmasını talep etti.

Fotoğraf: DHA

Meclis’in çocuk işçi ölümlerini 2013 yılından 2021 yılı sonuna kadar kayıt aldığı süreden hareketle hazırladığı raporuna göre, 2013 yılında en az 59 çocuk işçi, 2014 yılında en az 54 çocuk işçi, 2015 yılında en az 63 çocuk işçi, 2016 yılında en az 56 çocuk işçi, 2017 yılında en az 60 çocuk işçi, 2018 yılında en az 67 çocuk işçi, 2019 yılında en az 67 çocuk işçi, 2020 yılında en az 68 çocuk işçi, 2021 yılında en az 62 çocuk işçi olmak üzere son dokuz yılda en az 556 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi

En çok ölüm tarım, orman işkolunda

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: Tarım, orman işkolunda 316 çocuk (213 işçi ve 103 çiftçi); inşaat, yol işkolunda 57 çocuk; metal işkolunda 37 çocuk; konaklama, eğlence işkolunda 27 çocuk; ticaret işkolunda 22 çocuk; gıda işkolunda 18 çocuk; genel işler işkolunda 18 çocuk; tekstil, deri işkolunda 16 çocuk; taşımacılık işkolunda 11 çocuk; kimya, lastik işkolunda dokuz çocuk; ağaç, kağıt işkolunda dokuz çocuk; çimento, toprak, cam işkolunda çocuk; enerji işkolunda üç çocuk; madencilik işkolunda bi çocuk; iletişim işkolunda bir çocuk; sağlık işkolunda bir çocuk ve çalıştığı iş kolunun belirlenemediği dört çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi

Trafik, servis kazası başı çekti

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, servis kazası nedeniyle 153 çocuk; zehirlenme, boğulma nedeniyle 97 çocuk; ezilme, göçük nedeniyle 68 çocuk; yüksekten düşme nedeniyle 52 çocuk; şiddet nedeniyle 47 çocuk; elektrik çarpması nedeniyle 39 çocuk; yıldırım düşmesi nedeniyle 35 çocuk; patlama, yanma nedeniyle 20 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 12 çocuk; kesilme, kopma nedeniyle 11 çocuk; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle altı çocuk; İntihar nedeniyle altı çocuk; diğer nedenlerden dolayı 10 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin cinsiyetlerine göre dağılımı şöyle: 88 kız ve 468 erkek çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Son dokuz yılda iş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımı şöyle: Dört yaşında iki çocuk, beş yaşında dört çocuk, altı yaşında dört çocuk, yedi yaşında dört çocuk, sekiz yaşında 12 çocuk, dokuz yaşında 11 çocuk, 10 yaşında 22 çocuk, 11 yaşında 10 çocuk, 12 yaşında 28 çocuk, 13 yaşında 35 çocuk, 14 yaşında 52 çocuk, 15 yaşında 79 çocuk, 16 yaşında 118 çocuk ve 17 yaşında 175 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi

‘Çocuk işçiliği yasaklansın’

Raporda şu talepler sıralandı:

*Ucuz çocuk işgücünü teşvik eden ve bunun altyapısını oluşturan eğitim sistemi ve eğitim politikalarına son verilmelidir.

*Çocuk emeğiyle ilgili veriler bilimsel, güvenilir ve düzenli bir şekilde yayınlanmalıdır.

*Kayıtdışı çocuk işçi çalıştırılan kişi ve kurumlara göz yumulmamalı, caydırıcı cezalar verilmelidir.

*Yasadışı çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalı, denetimler etkin ve sıkı bir şekilde yapılmalı, ilgili mevzuatlar yürürlüğe koyulmalıdır.

*Tüm çocuklar ücretsiz ve detaylı sağlık taramasından geçirilmelidir. Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı sağlanmalı, bağışıklık sistemleri kuvvetlendirilmelidir.

*Çocuk işçilik yasaklanmalıdır.