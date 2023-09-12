Akşam Postası / 12 Eylül 2023

İBB paylaştı: Metroda ‘sabotaj, kumpas ve yalan haber’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metroda bir grup gencin yürüyen merdiveni durdurduğu, alandaki A Haber muhabirinin de hemen ‘çalışmayan yürüyen merdiven haberi’ yaptığına dair görüntüleri paylaştı.

Jandarma Akbelen’de nöbet alanına girdi, çadırları söktü

Jandarma, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan yurttaşların nöbet alanına girdi, çadırları söktü.

Ekrem İmamoğlu ‘Tuzla davası’nda beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan davada, mahkeme beraat kararı verdi.

Anket: Türkiye’de iki kişiden biri seçimleri de Meclis’i de umursamıyor

Dünya çapında yapılan bir ankete göre gençler (Z ve Y kuşağı) demokrasiye en az inanan yaş grubu: 18 ila 35 yaşındakilerin üçte birinden fazlası (yüzde 35) parlamento ve seçimleri ‘takmayan’ güçlü bir lideri desteklemekte sakınca görmüyor. Oran Türkiye’de yüzde 50’yi buluyor.

Erdoğan kalkacak demişti: Öğretmen atamalarında mülakata devam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadinin aksine öğretmen atamalarında mülakat yapılacağını açıkladı.

RTÜK, işten çıkarmalar nedeniyle Sputnik hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sputnik Türkiye bürolarından gazetecilerin işten çıkarılmasıyla ilgili şikayet dosyasını incelemeye aldı. RTÜK hukuk müşavirliği tarafından konuya ilişkin rapor hazırlandığı ve Üst Kurul’un gündemine sunulacağı öğrenildi.

Libya’nın doğusundaki selde ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Libya’nın doğusundaki hükümetin sağlık bakanı Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Bitcoin, yüzde 4’ün üzerinde değerlendi

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, bugün yüzde 4,3 değer kazandı.

Mersin’de mağarada rahatsızlanan ABD’li dağcı tahliye edildi

Mersin’in Anamur ilçesinde, 3 Eylül’de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulanan ABD’li dağcının tahliyesi tamamlandı.