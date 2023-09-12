CHP’nin İstanbul ilçe başkanları toplanacak: ‘Dayatma olmasın’ çağrısı

ALTAN SANCAR

Kurultay süreci işlemeye devam eden CHP’de, İstanbul’da il başkanlığı için aday olacak isim ya da isimler merak konusu olurken, CHP’nin İstanbul ilçe başkanları ‘dışarıdan müdahale’ye itiraz ediyor. CHP’li başkanlar, örgütten gelen il başkan aday veya adaylarını kararlaştırmak üzere toplantı yapmaya hazırlanıyor. İlçe başkanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) uyumlu çalışacak bir il başkanı gerekliliğine işaret ediyor.

Fotoğraf: Google Haritalar

CHP’nin kaybedilen 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlattığı kurultay süreci, 16 Eylül’den sonra il başkanlarının belirlenmesi için düzenlenecek kongrelerle devam edecek. İlçe kongrelerini Şile dışında tamamlayan CHP’de il başkan adayı arayışları başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da kendisi lehine hareket eden etkili isimlere “Ortak aday bulunması gerek” dediği biliniyor. Öte yandan değişimin fitilini ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise “Kararı örgüt vermeli” görüşünü dillendirdiği belirtiliyor.

CHP’nin İstanbul’daki ilçe başkanları ise bölge bölge kendi aralarında toplantılar yaparak, örgüt içinden bir aday önermeye hazırlanıyor. Toplantıların ardından ise 39 ilçe başkanının bir araya gelerek ortak aday ve adayların isimlerini ele alması bekleniyor. Diken’e konuşan CHP Silivri, Küçükçekmece, Güngören, Başakşehir, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü ilçe başkanları “Örgütten gelen, örgütü bilen ve uyumlu çalışan bir arkadaşımız olmalı, örgüte aday dayatılmamalı” fikrinde birleşiyor.

‘Sadece pankart asıp, afiş dağıtan bir örgüt olmayacağız‘

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, ‘ilçe başkanlarının iradesine ipotek konulmaması gerektiğini’ söylüyor.

Demirtaş, CHP’nin ilçe başkanlarının ‘olmazsa olmazları’nın olduğunu belirterek şunları diyor: “Kalkıp bize hiç kimse ‘Şu il başkanı olsun’ diye dayatamaz. İlçe başkanlarıyla sürekli görüş alışverişindeyiz. Bizim istediğimiz örgütte karşılığı olan, ilçe ilk başkanlığı yapmış biri olabilir, şu an da ilçe başkanı olabilir. Çalışkan olan, Ekrem beyle ve adaylığı açıklanacak arkadaşlarla iyi çalışacak bir isim olmalı. Yerel seçimi bangır bangır götürecek bir ekip oluşması için çaba sarf ediyoruz biz. Bütün ilçe başkanlarıyla da görüşüyorum. Biz sadece pankart asıp, afiş dağıtan bir örgüt olmayacağız. İl başkanlığı ve oradaki kadroyu da belirleyen isimler olacağız.”

Demirtaş, örgüte ‘yukarıdan aday dayatılması’ halinde ise örgütün bunu kabul etmeyeceğini ve uyumun bozulacağını düşünüyor. Belediye başkanları ve genel merkez yönetimi yerine, ‘örgütün kendisi’ olarak tanımladığı ilçe yönetimlerinin kararının önemli olmasına işaret ediyor:

“Milletvekilleri ya da birileri bu işe karışırlarsa olmaz, onlar sadece tavsiyede bulunabilir. Adayımız belediyeyle uyumlu olmalı, çünkü çok sert bir seçim sürecine gireceğiz. Çünkü biz büyük bir kampanyayla hem 25 ilçeyi hem de belediye meclisinde çoğunluğu sağlamayı hedefliyoruz. Bizler de aktif çalışan örgüt olacağız. Ben zaten örgütte bir şeyler doğru gitmediği için tüm makamlarımı bırakıp buraya geldim, bunun için çalışacağız.

Demirtaş, ilçe başkanlarının talep ve beklentilerinin dikkate alınmaması halinde kendi adaylarını çıkaracaklarını söylüyor.

‘CHP örgütünden yetişmiş bir isim’

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı da benzer biçimde ‘CHP örgütünden yetişmiş bir ismin adaylığına sıcak bakılacağını’ söylüyor: “Örgütün çekirdek kadrosundan yetişmiş, bu işi yapabilecek, örgütle barışık, işleyişi çok iyi bilen, seçim sürecinde birlikte ve beraber hareket edebileceğimiz bir il başkanı istiyoruz. Dışarıdan çok değerli partililerimizin isimleri de zikrediliyor, partinin gençleşebilecek yeni yüzleri de düşünülmeli.

Ben mahalle birim başkanlığından gelmeyim, bütün işleyişi bilen, belediye ve bütün yapılarla uyumlu hareket edebilecek bir il başkanımızın ve yönetimimizin olması hepimizin arzusudur. Bunun için de 39 ilçe başkanımız ile oturacak ve süreci değerlendireceğiz. Ortak akılla bu süreci değerlendirecek olursak, buradan daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğiz. Biz biraz da partinin gençleşmeye ve genç yüzlere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.”

‘Örgütü temsil eden ilçe başkanlarıdır‘

Diken’e konuşan diğer ilçe başkanları ise şunları dedi:

Avcılar ilçe başkanı Erdal Nas:

“Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi’nde ismi geçen kıymetli arkadaşlarımız aday olmak isteyebilir. Bunların hepsi de bizim arkadaşlarımız, örgüt içinden yetişmiş insanlar. Ama İstanbul örgütü çok güçlü bir örgüttür. Pratikleri vardır, deneyimleri vardır. İlçe başkanları bu işi bu hafta ciddiyetle ele alacaklar. Kendi içimizde bölgesel toplantılar yapıp sonra da en doğru adayı, örgütle bağı kuvvetli olan adayı çıkartmayı hedefleyeceğiz.

Hem örgütle aidiyeti olan hem de belediyeyle eş güdüm halinde çalışabilecek bir adayı ilçe başkanları çıkartacaktır. İsmi geçen arkadaşlarımız da bunu yapabilecek arkadaşlarımızdır, ama ortaklaşmamız lazım. Kamuoyuna bir şeyler söylenebilir, ama burada örgütü temsil eden ilçe başkanlarıdır. Biz de burada tek başımıza değiliz, birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımız, delegelerimiz var. Toplantılar yapacağız ve kararımızı vermeye çalışacağız.”

‘Kongreyi ilçe başkanları kurar‘

Küçükçekmece ilçe başkanı Turgay Özcan:

“Bizim İstanbul’da bir geleneğimiz vardır, otuz dokuz ilçe başkanı il kongresi masasını kurar. Buradan bir ya da birden fazla aday çıkabilir, ama o masada belirlenir. Partinin başka bir organında, belediyelerde, genel merkezde ya da başka bir yerlerde İstanbul il başkanı bizim açımızdan belirlenmez. Biz bunu doğru da bulmayız. İnsanlar içinden ‘Ben olsam’ diye geçirebilir, haklarıdır. Ayrıca dönüp ‘Genel başkanının ya da belediye başkanlarının desteğini almalıyım’ diyenler de olabilir. Ancak tüm bunlar o isimlerin kendi öz niyetlidir. Lakin, kongreyi örgütün başkanları örgüt başkanları masasında kurar.

Buna ilişkin, bu dönemde ilçe başkanlarından birisi bizi temsilen daha doğru olur düşüncesinde olanlar var. Ben de bu düşünceye yakın biriyim. Mesela Kadıköy ilçe başkanımız Ali Narin, çok tecrübeli bir arkadaşımızdır. Yine Esenyurt veya Avcılar ilçe başkanlarımız da tecrübeli arkadaşlarımızdır. Bakın kamuoyunda konuşulan isimlere yeni isimler ekliyorum. Ben kendileri ile görüşüyorum ve onların ‘Ben olmalıyım’ gibi bir niyetleri de yok. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve başka arkadaşlarımız bu sürece müdahil olmak isterler, haklarıdır. Fakat kabul edilmelidir ki kongreyi ilçe başkanları kurar. Seçilecek arkadaşımız, o masada uyumlu çalışma gibi hedeflerle belirlenecektir.”

‘Üç beş gün içerisinde belli isimler netleşir‘

Bayrampaşa ilçe başkanı Hasan Mutlu:

“Biz ilçe başkanları olarak belli zamanlarda kendi bölgemizdeki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Dayatma olmasın, herkes örgüte ve ilçe başkanlarına güvensin. İlçe başkanları kendi aralarında aday çıkaracaktır. Uyumlu çalışan, örgütü bilen, belediye ile eş güdüm halinde olan isimler değerlendirilecektir. Henüz bir isim üzerinde netleşmiş değiliz. Bizler de değerlendiriyoruz, bugün de birkaç arkadaş bir araya geldik. Herhalde üç beş gün içerisinde belli isimler netleşir diye düşünüyoruz.”

‘Motivasyonsuzluğu kıracak bir arkadaşımızın olması önemli’

Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Hakan Bahçetepe:

“Ben otuz beş yaşındayım, 20 yıldır bu partinin içindeyim. Mahalle birim başkanlığından, gençlik kollarına kadar her birimde görev aldım. Hatta bir dönem de il yönetiminde görev aldım. Şimdi de bir ilçe başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Bizim ilçe başkanları olarak ilçe başkanlığı düzeyinden ve partinin içinden yetişmiş bir arkadaşımızın il başkanı olması konusunda görüşlerimiz var. Yani atama ya da dışarıdan, genel merkezin belirleyeceği bir aday değil.

Elbette kendilerinin de görüşlerinin bizim açımızdan önemi büyüktür, lakin daha ziyade ilçe başkanlarının üzerinden bir sürecin olgunlaşması yönünde fikir beyan ediyoruz. Benim kendi açımdan kriterlerim bellidir: Parti içinden ve örgütü bilen birinin olması, İBB’yle uyumlu çalışması, genel merkez süreçlerimize katkı sunabilecek, İstanbul’da siyaset üretecek bir arkadaşımız olmasıdır. Biliyorsunuz ki biz seçim kaybettik ve bir motivasyonsuzluk var. Parti içinden bunu kıracak bir arkadaşımız olması önemli olacaktır.”

‘Örgütün tüm süreçlerine hakim olan ve yürüten bir mekanizma olmalı‘

Silivri ilçe başkanı Berker Esen:

“İlçe başkanları örgütü temsil eden isimlerdir. Dolayısıyla ilçe başkanları olarak bir çalışma yaparak aday ve yönetim üzerinde değerlendirmeler yapacaktır. İçimizden bir arkadaşımızı görev için önereceğiz ve destekleyeceğiz. Zaten bu yönde toplantılar oluyor. İlçe başkanlarının sorunlarını o makamda bulunmuş bir isim anlayabilir. Dolayısıyla örgütle temas eden, örgütün tüm süreçlerine hakim olan ve yürüten bir mekanizma olmalıdır. Büyükşehir belediyesi yerel yönetim anlamında bizim bugün kazanımımız ve yönettiğimiz bir iktidar. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi ve ilçelerle uyumlu olması hem partiye hem de ilçelere pozitif anlamda artış katkısı yapacaktır. Tüm kriterlerle ilgili ilçe başkanlarımızla bir araya geleceğiz.”