NASA uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair veriler elde etti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti.

Fotoğraf: NASA

BBC Türkçe’nin haberine göre uzmanlar teleskobun gezegende dimetil sülfit (DMS) adı verilen bir molekül tespit etmiş olabileceğini ve bu molekülün, en azından Dünya’da, yalnızca canlılar tarafından üretildiğini söylüyor.

Ancak araştırmacılar, 120 ışık yılı uzaklıktaki gezegene ilişkin tespitin ‘yeterince güçlü olmadığını’ ve molekülün varlığını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan gazı ve karbondioksit (CO2) tespit etti.

Bu gazların tespiti, K2-18b adlı gezegenin su okyanusuna sahip olduğu anlamına gelebilir.

Cambridge Üniversitesi’nde araştırmayı yöneten Prof. Nikku Madhusudhan, veriler karşısında tüm ekibinin ‘şoke’ olduğunu söyledi.

Madhusudhan, “Dünya’da DMS yalnızca canlılar tarafından üretiliyor. Dünya atmosferinde büyük bir kısmı deniz ortamlarındaki fitoplanktonlardan yayılıyor” dedi.

Prof. Madhusudhan, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu verilerin bir yıl sonra gelmesi bekleniyor.

Gökbilimciler, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir gezegende DMS olasılığını ilk kez tespit ediyor. Ancak sonuçlara ihtiyatla yaklaşılıyor.