Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak günü 8.159,90 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 146 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,20’yle inşaat, en çok kaybettirense yüzde 5,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’deki teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla dün pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yatırımcıların nispeten daha temkinli davrandığını söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini belirten analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.