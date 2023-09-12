Jandarma Akbelen’de nöbet alanına girdi, çadırları söktü

Jandarma, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan yurttaşların nöbet alanına girdi, çadırları söktü.

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı.

Valilik son olarak kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makineleri çalışmaya devam etti.

Alanda bulunan belgeselci Hakan Tosun’un aktardığına göre bu sabah jandarma nöbet alanına girerek çadırları ve malzemeleri topladı.

Alanda bulunan gazeteci Kazım Kızıl’ın aktardığına göre ise çadırların kurulduğu özel mülk alana girişler yasaklandı. İçerideki eşyaların bir kısmı orman genel müdürlüğüne götürüldü. Tepki gösteren İkizköylüler alana girmeyi başararak ‘acil destek’ için seslendi.

Akbelen’de çadırların kurulduğu ve özel mülk olan alana girişler yasaklandı. İçerideki eşyaların bir kısmı OGM’ye götürüldü. Tepki koyan İkizköylüler az önce alana girmeyi başarmış. Acil destek çağrısında bulunuyorlar. https://t.co/WhoC02Et6m — Ka (@kazimkizil) September 12, 2023

Nöbet alanını terk etmemede kararlı olduklarını söyleyen İkizköylüler, “Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.