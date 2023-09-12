Bitcoin, yüzde 4’ün üzerinde değerlendi

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, bugün yüzde 4,3 değer kazandı.

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Bir süredir düşüşte olan Bitcoin, güne 25 bin 150 dolar seviyesinde başladı. Gün içerisinde 26 bin 250 doları gören kripto para birimi gün içerisinde böylece yüzde 4,3 değer kazandı.

Bitcoin, şu an 26 bin 100 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.