Van Gogh’un müzeden çalınan tablosu bulundu

Sanat dünyasının Indiana Jones’u’ olarak bilinen Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, ressam Van Gogh’un üç buçuk yıl önce müzeden çalınan tablosunu buldu

Fotoğraf: Marten de Leeuw

Euronews Türkçe’nin haberine göre sanat dedektifi Arthur Brand, “Tablonun çalınan Van Gogh olduğunu teyit etmek hayatımın en güzel anlarından biriydi” dedi

Hollanda polisinin sanat suçları biriminden Richard Bronswijk, “Arthur Brand, Hollanda polisiyle işbirliği içinde bu sorunu çözdü. Tablo, kesinlikle gerçek, buna hiç şüphe yok” diye konuştu.

Dedektif Brand, 1884 tarihli ‘Nuenen’deki Papaz Evi Bahçesi’ adlı kayıp tabloyu Amsterdam’da bir evde teslim aldı.

Üç ila altı milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen tablo, 30 Mart 2020’de Singer Laren Müzesi’nden çalınmıştı.

Hollanda polisinin soygundan kısa bir süre sonra yayınladığı videoda, gece yarısı Amsterdam yakınlarındaki müzenin cam kapısını kıran bir hırsızın kolunun altına gizlediği tabloyu alıp kaçtığı görülmüştü.