Akşam Postası / 12 Eylül 2021

Üretildiği Japonya’da bile kullanılmıyor: Bakanlığın favipiravir ısrarı neden?

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Salgının başlamasının üzerinden bir buçuk yılı aşkın zaman geçse de henüz virüse karşı etkili olduğu kanıtlanan bir tedavi yok. Diğer taraftan grip virüsüne karşı geliştirilen ancak geliştirildiği Japonya’nın dahi Covid-19 tedavi protokolüne almadığı favipiravir tedavisi ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Beş günlük tedavi protokolü uyarınca ilk gün toplam 16, sair günlerde toplam 6’şar ilaç içilmesi isteniyor.

Covid-19 kaynaklı ‘iş cinayeti’: 18 ayda 1209 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Covid-19 nedeniyle 18 ayda 1209 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rapora göre hayatını kaybedenlerden 106’sı kadın, 1103’ü erkek.

Birine torpil diğerine gelecek gaspı: ‘Hak eden öğrenci şu an çok üzgündür’

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Kadıköy Anadolu Lisesi’ne bir öğrenci taban puanı yakalayamadığı halde kaydedildi. Milli Eğitim Müdürlüğü gerekçe olarak ‘sağlık sorunu’nu gösterdi ancak sorunun ne olduğunu açıklamadı. Liseye hak etmeyen bir öğrencinin kaydının yapılması, hak etmiş başka bir öğrencinin kaydını yaptırmasını engelledi.

Şahin’den bir müjde daha: Eski, hasarlı organları gençleştirmek mümkün olacak

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Covid-19’a karşı mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren Alman BioNTech şirketinin CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

TURMEPA 24 yılda denizlerden 3 milyon tona yakın atık topladı

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Deniz ve kıyı temizliği yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’den 2 milyon 850 bin ton atık topladı.

13 yaşındaki çocuğu öldüren 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı

Adana’da, 13 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı.

Lağım borusu patladı, Eğirdir Gölü’nü atık kapladı: Parmağınızı dahi sokmayın

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Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Isparta’daki Eğirdir Gölü içine döşenmiş lağım borularından birinin patlamasıyla göl yüzeyine çıkan atıkları görüntüledi. Kirliliğin, bugüne kadar görülmemiş seviyede olduğunu belirten Dr. Kesici “Bırakın içmeyi, parmağınızı dahi sokmayın” dedi.