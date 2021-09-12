Covid-19 kaynaklı ‘iş cinayeti’: 18 ayda 1209 işçi hayatını kaybetti

halde okula kaydedildi. MEB gerekçe olarak ‘sağlık sorunu var’ dedi. Ancak sağlık sorunun ne olduğunu söylemedi. Liseye hakketmeyen bir öğrencinin kaydının yapılması, orayı kazanan başka bir öğrencinin kaydını yaptırmasını engelledi. Yani hakkı elinden alınmış oldu.