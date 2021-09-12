Covid-19 kaynaklı ‘iş cinayeti’: 18 ayda 1209 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Covid-19 nedeniyle 18 ayda 1209 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rapora göre hayatını kaybedenlerden 106’sı kadın, 1103’ü erkek.
İşçi ölümlerini ‘iç cinayeti’ olarak tanımlayan İSİG, raporu hazırlarken yüzde 41’ini ulusal basından, yüzde 59’unu işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve yerel basından aldığı bilgilere dayandı.
Raporda 11 Mart 2020-10 Eylül 2020 tarihleri baz alındı.
Covid-19 kaynaklı işçi ölümünün aylara göre dağılımı şöyle:
- 2020 Mart ‘ın son yirmi gününde en az 14
- Nisan’da en az 105
- Mayıs’da en az 13
- Temmuz’da en az 16
- Ağustos’da en az 57
- Eylül’de en az 52
- Ekim’de en az 53
- Kasım ‘da en az 162
- Aralık’da en az 242
- 2021 Ocak’ta en az 81
- Şubat’ta en az 38
- Mart’ta en az 36,
- Nisan’da en az 136
- Mayıs’da en az 121
- Haziran’da en az 15
- Temmuz’da en az üç
- Ağustos’ta en az 22
- Eylül ayının ilk on gününde en az 13
İşçi ölümlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 106 kadın, 1103 erkek.
İşçi ölümlerinde yaş gruplarına göre dağılım şöyle:
- 18-27 yaş arası 13
- 28-50 yaş arası 495
- 51-64 yaş arası 543
- 65 yaş ve üstü 128
- Yaşı bilinmeyen 30
Covid-19 nedenli ölenlerin 161’i (yüzde 13,31) sendikalı işçi, 1048’i ise (yüzde 86,69) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.