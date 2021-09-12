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Yaramazlara biraz batar!

TURMEPA 24 yılda denizlerden 3 milyon tona yakın atık topladı

Deniz ve kıyı temizliği yürüten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA gönüllüleri, 24 yılda Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’den 2 milyon 850 bin ton atık topladı.

Fotoğraf: DHA

1997 yılında İstanbul Boğazı’nda ‘deniz süpürgesi‘ adını verdikleri kampanyayla temizlik faaliyetlerine başlayan dernek, son yıllarda mikroplastik kirliliği çoğalan Karadeniz’e yönelerek kıyılardaki temizlik çalışmalarını artırdı. 


Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla dernek öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Samsun’un Atakum sahilinde temizlik yapıldı, çöpler toplandı. 

TURMEPA Samsun Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, “Atıklar, bütün deniz canlıları için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bizim torunlarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirasımız; temiz bir çevre, temiz bir denizdir” dedi.

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