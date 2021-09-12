13 yaşındaki çocuğu öldüren 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı

Adana’da, 13 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde 1 Eylül’de 13 yaşındaki Boran Özdemir’in bıçaklanarak ve başına odunla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.T. (15) ve ağabeyi Ö.T. (16) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Baba Arif (49) ve anne Raziye Özdemir (45) hayatını kaybeden çocuklarının ardından evlerine giden yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Baba Özdemir, kendisinin sabah erken saatte işyerine gittiğini, oğlunun da gelmesini beklerken yaralandığı haberini aldığını anlattı. Oğlunun durak yakınında minibüsün geldiği yöne bakarken iki çocuktan birinin, “Bana mı baktın?” diyerek tartışmaya başladığını ve aralarında kavga çıktığını anlatan baba Özdemir şöyle devam etti: “Oğlum korunmak için yakındaki bir markete sığınmış. Bir süre sonra oğlum tekrar dışarıya çıktığında iki kardeşin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayarak yaralanıyor. Hastaneye götürdüğümüzde kalbi durmuştu. Doktorlar yeniden hayata döndürdü ancak uzun süre beynine oksijen gitmediği için kaybettik. Çocuğum hasmım olmayan kişilerce katledildi. Adalet istiyorum. Çocuk yanında bıçak taşıyabiliyorsa, insan öldürmeye cesareti varsa burada ailenin de ihmali vardır.“