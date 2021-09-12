Şahin’den bir müjde daha: Eski, hasarlı organları gençleştirmek mümkün olacak

Covid-19’a karşı mRNA teknolojisiyle aşı geliştiren Alman BioNTech şirketinin CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Fotoğraf: Handelsblatt/Bernd Roselieb

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Alman Bild gazetesine konuştu.

AA’nın aktardığı haberde Şahin, yaşlanmanın da biyolojik bir durum olduğunu belirterek deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceğinin, yani gençleştirilebileceğinin onlarca yıl önce görüldüğünü ifade etti.

Bu faktörlerin mRNA aracılığıyla da hücrelere sızdırılabileceğini anlatan Şahin, “Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin ya da hasarlı veya eski organların yaşlanma sürecini tamamen veya kısmen tersine çevirebilirsiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz” dedi.

Şahin, Covid-19’un hayatı ve manşetleri ne kadar daha belirleyeceğine ilişkin soru üzerine virüsün, umulmadık bir şekilde değişim göstermemesi ve gelecek haftalarda aşı oranının artırılmasının başarılması durumunda sonbahar ve kışı aylarını iyi geçirme şansının yüksek olduğunu kaydetti.

Dr. Türeci de mRNA metoduyla geliştirilen aşının yüksek hızla piyasaya çıkmasının, ilgili yetkililerin aciliyet konusunda net bir anlayış göstererek birlikte çalışma yapmalarından kaynaklandığını söyledi.

Bu hızın ve gerekli ek kaynağın diğer terapilere de aktarılmasını istediklerini ifade eden Türeci, “Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var” dedi.

5-11 yaş arası çocuklar için Covid-19 aşısına da değinen Türeci, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini ifade etti.

Türeci, daha küçük çocuklar için verilerin yıl sonuna kadar hazır olacağı bilgisini paylaştı.