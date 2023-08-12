Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Ağustos 2023

Eren Erdem, ‘gizli toplantı’ iddiasını reddetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlendiği iddia edilen ‘gizli toplantı’ya ilişkin Diken’e konuştu.

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlıklarına aday olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkanlıklarına yeniden aday olması gerektiğini söyledi.


Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’da en çok aldığı ve sattığı hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların faaliyetleri de dikkat çekiyor.

Mevduat faizleri bir buçuk aydır düşüyor

Zuckerberg, ‘Musk’a inanmayın’ demeye getirdi

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, dövüş tarihi açıklanana dek Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın dediklerinin ‘ikisinin ortak kararı olmayacağını’ belirtti.

Meteoroloji’den önümüzdeki hafta için ‘sıcak hava’ uyarısı

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için AYM’ye başvuru

Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını açıkladı.

Playstation 5 Slim’in görüntüsü sızdırıldı

Malatya’da bir dakika arayla iki deprem

AFAD’ın aktardığına göre Malatya Yeşilyurt’ta 4,8 büyüklüğünde, 6,3 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Ofisten konuta dönüşüm için belediye meclisine yetki

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Akşam Postası / 12 Ağustos 2023

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