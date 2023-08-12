Akşam Postası / 12 Ağustos 2023

Eren Erdem, ‘gizli toplantı’ iddiasını reddetti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlendiği iddia edilen ‘gizli toplantı’ya ilişkin Diken’e konuştu.
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlıklarına aday olmalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkanlıklarına yeniden aday olması gerektiğini söyledi.
Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’da en çok aldığı ve sattığı hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların faaliyetleri de dikkat çekiyor.
Zuckerberg, ‘Musk’a inanmayın’ demeye getirdi
Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, dövüş tarihi açıklanana dek Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın dediklerinin ‘ikisinin ortak kararı olmayacağını’ belirtti.
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için AYM’ye başvuru
Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını açıkladı.
Malatya’da bir dakika arayla iki deprem
AFAD’ın aktardığına göre Malatya Yeşilyurt’ta 4,8 büyüklüğünde, 6,3 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.