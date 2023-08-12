Zuckerberg, ‘Musk’a inanmayın’ demeye getirdi

Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, dövüş tarihi açıklanana dek Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın dediklerinin ‘ikisinin ortak kararı olmayacağını’ belirtti.

Fotoğraflar: Reuters/Twitter

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Zuckerberg antremanlarına ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’de ortasiklet şampiyonu olan Israel Adesanya ve hafifsiklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle devam ediyor. Bunun yanında Musk da 4 Temmuz’da Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre’le antrenman yapmıştı.

Musk, dün dövüşün Zuckerberg ve kendisine bağlı kurumlar tarafından organize edileceğini duyurmuştu. Açıklamaya göre dövüş Meta ve yeni ismiyle ‘X’te yayınlanacak. Musk, dövüşün İtalya’da efsanevi bir mekanda olacağını belirterek konuyla ilgili İtalya başbakanıyla görüştüğünü de söyledi.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Ancak Musk, dövüşün ne zaman yapılacağını açıklamadı.

Zuckerberg, Threads üzerinden Musk’ın açıklamalarına cevap verdi.

Musk’ın kendisine meydan okuduğundan beri dövüşmeye hazır olduğunu söyleyen Zuckerberg, tarih konusunda anlaşıldığında bunu kendisinden duyulacağını ama bu vakte kadar Musk’ın dediği hiçbir şeyin ikisinin ortak kararı olmayacağını söyledi.

Zuckerberg, daha önce dövüş için Musk’a 26 Ağustos’u önerdiğini ama Musk’ın cevap vermediğini dile getirmişti.