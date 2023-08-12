Malatya’da bir dakika arayla iki deprem

AFAD’ın aktardığına göre Malatya Yeşilyurt’ta 4,8 büyüklüğünde, 6,3 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,9 olarak, derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

AFAD ilk depremden sonra 4,5 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte bir depremin daha meydana geldiğini kaydetti.

İki gün önce Malatya’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre illerden de hissedilmişti.

Sarsıntının ardından Malatya’daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Öte yandan deprem Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi civar illerden de hissedildi.

AA’ya konuşan vali Hulusi Şahin, şunları dedi: “Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz.”