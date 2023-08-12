Eren Erdem, ‘gizli toplantı’ iddiasını reddetti

DİKEN ÖZEL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlendiği iddia edilen ‘gizli toplantı’ya ilişkin Diken’e konuştu.

Erdem, gizli bir görüşme olmadığını ancak ismi geçen CHP’liler dahil tüm partililer ile parti binasında ‘açık ve meşru biçimde teke tek görüştüğünü’ söyledi. Erdem söz konusu toplantının olmadığını belirtti.

Fotoğraf: AA

CHP’de kurultay süreci işlerken gözlerin çevrildiği adreslerden biri de İstanbul. Partinin İstanbul il başkanlığına kimin seçileceği CHP’liler tarafından yakından izleniyor.

Tartışmalar devam ederken, Erdem’in CHP’nin İstanbul il başkanlığı binasında Canan Kaftancıoğlu, Emir Sarıgül, Çetin Çapan, Mehmet Ali Yüksel ve Ali Haydar Kahraman’la bir araya geldiği gündeme gelmişti.

Diken’in toplantıya ilişkin ulaştığı Erdem, ‘gizli’ biçimde düzenlenen bir toplantı olmadığını söyledi.

Erdem, İstanbul’a gittiğinde görüşmeleri için CHP’nin İstanbul il binasını kullanmasının ‘doğal’ olduğunu savundu. İsmi geçen CHP’liler’le gizli olmasa da açık biçimde görüştüğünü söyleyen Erdem, “Gizli görüşme diye lanse edilen bu görüşme yoktur. Ancak ismi geçenler dahil, çok daha fazla partilimizle; açık ve meşru biçimde parti binamızda teke tek görüşüyorum. Fikirlerini dinliyorum” dedi.

‘İstanbul il başkanlığımızın binası fevkalade güzel’

Erdem ayrıca ‘CHP’nin kamuoyunda tartışılmasını doğru bulmadığını’ da söyledi:

*İstanbul il başkanlığımız, partimizin İstanbul’daki yegâne meşru yeridir. Bu meşruiyet içerisinde genel başkan yardımcısı olarak, siyasetle ilgili hususlarda yapacağım görüşmelerin farklı yerlerde değil, parti binasında olmasının uygun olabileceği kanaatindeyim.

*Ayrıca, İstanbul il başkanlığımızın binası fevkalade güzel, ferah, bakımlı ve her türlü meşru görüşme için ideal imkanlara sahip, donanım açısından imkanları mevcut bir binadır. Tüm partililerimiz, rahatlıkla orada oturup görüşmeler yapabilirler.

*Ülkemiz yangın yeri, insanlar kan ağlıyor. Gittikçe ezilen halkımız inim inim inletiliyor. Şu ortamda, bizim son derece normal biçimde partimizin meşru ve açık alanlarında, halkımız işin yaptığımız görüşmelerden tartışma çıkartmaya çalışanlar var. Biz, bu biçimde partimizin kamuoyunda tartıştırılmasını uygun görmedik, görmeyeceğiz.