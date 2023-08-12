Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlıklarına aday olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkanlıklarına yeniden aday olması gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları, 2019’da CHP’nin kazandığı belediyelerde, ikinci dönemin aynı başkanla meclis çoğunluğu kazanılarak devam etmesi gerektiğini söylüyor.

İmamoğlu son olarak “Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” dese de aday olup olmayacağını belirtmemişti.

‘Belediye başkanlarımız çok başarılı’

Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu’ysa İmamoğlu ve Yavaş’a belediye başkanlığını işaret etti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

*Belediye başkanı arkadaşlarıma “Şikayet etmeyeceksiniz, halka hizmete devam edeceksiniz” dedim. Öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü.

*Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in, Mansur Bey’in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum.