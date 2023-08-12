Meteoroloji’den önümüzdeki hafta için ‘sıcak hava’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), vatandaşları önümüzdeki hafta için ‘kuvvetli sıcak hava dalgasına’ karşı uyardı.

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MGM’nin yayınladığı uyarıya göre, 13-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin birçok şehrinde yüksek sıcaklık bekleniyor.

‘Güneş çarpması’ uyarısında bulunan MGM, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11-16 arasında tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde bazı illerdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının (°C) şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor: