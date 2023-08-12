Çeşme’de ‘Havlunu al gel’ eylemi: Sahiller halkın kalacak!

İzmir’in Çeşme ilçesinde buluşan yurttaşlar, sahillerin ücretli işletmelere devredilmesini ücretli bir işletmenin olduğu plaja havlu sererek protesto etti.

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Sahilleri ‘işgal eden’ özel işletmelere karşı Yunanistan‘da başlayan ‘havlu hareketi’ Türkiye’ye de sıçradı.

Çeşme’de bir araya gelen yurttaşlar, Azmak Koyu’nda “Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır” diyerek yürüdü.

Burada konuşan Çeşme Çevre Platformu Başkanı Dr. Ahmet Güler sahillerin ve denizin anayasanın 46’ncı maddesine göre halka açık olduğunu, ‘kimsenin sahilleri halka kapatıp yasaklayamayacağını’ söyledi.

‘Mahkeme kararı iki yıldır uygulamıyor’

Çevrecilerin avukatı Seher Gacar, Bohem isimli bir ‘beach club‘ın ‘doğayı tahrip ederek, dere yatağını değiştirerek, bitki ve artışları keserek kısmen devletin arasına da el koyarak sahilleri ele geçirdiğini‘ söyledi.

Gacar, bu işletmeye karşı iki defa dava kazandıklarını ve mahkemenin burayı kapatma kararı verdiğini ancak Çeşme Belediyesinin bu kararı iki yıldır uygulamadığını vurguladı.

Açıklamanın ardından yurttaşlar ücretli plajın olduğu bölgede kuma havlu atarak oturma eylemi düzenledi. Daha sonra da alkışlar eşliğinde “Sahiller halkındır halkın kalacak” sloganı atıp dağıldı.