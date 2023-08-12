Ofisten konuta dönüşüm için belediye meclisine yetki

‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki düzenlemeyle, atıl durumdaki boş ofislerden şartları uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesi imkanı getirildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Covid-19 nedeniyle ofis kullanımının azalması ve konut ihtiyacının artması dikkate alınarak atıl durumdaki boş ofislere ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 1 Temmuz’da önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2024’e kadar sonuçlanmak kaydıyla parselin tamamında konut kullanım oranı yüzde 30’u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek. Bu oran belediye meclisi kararıyla yüzde 50’ye kadar çıkartılabilecek.