Akbelen’de jandarma, alana almadığı seyyar tuvaletlerin önünde ‘barikat’ kurdu

Jandarma, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilerin tuvaletini alana almadı, tuvaletleri eylemcilerden ‘korudu.’

Görsel: Twitter / Berkcan Zengin

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Valilik son olarak kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

İki gözaltı

Geçen hafta alana eylemcilerin su tankerini almayan jandarma, bugün de seyyar tuvaletlerin girişini engelledi. Tuvaletleri alana sokmak isteyen yurttaşlara copla müdahale etti.

Alanda bulunan belgeseli Hakan Tosun’un aktardığına göre bir yurttaş yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı iki olarak açıklandı.

SON DAKİKA!!

Önceki hafta suyu kesen jandarma bu seferde temel ihtiyaçlardan olan tuvaleti alana almadı! Tuvaleti alana sokmak isteyen direnişçilere sert müdahale etti! Gözaltına alınanlar var! #AkbeleneDokunma #AkbelendenVazgeçmiyoruz pic.twitter.com/NSIfFno3Vd — Hakan Tosun (@HakanTosunn) August 12, 2023

Fotomuhabir Berkcan Zengin’in paylaştığı görüntülere göre jandarma daha sonra barikatları ablukaya aldı. Bu sırada bir yurttaş, “Ne yaptığınızın farkında mısınız tuvaletin etrafına barikat kuruyorsunuz” diyerek durumu tiye aldı.