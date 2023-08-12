Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için AYM’ye başvuru

Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Ancak Garipoğlu’nun ölmediği ve kaçırıldığı iddia ediliyor. Bu nedenle, mezarının açılması ve feth-i kabir (cesedin mezardan çıkarılıp otopsi yapılması) işleminin uygulanması isteniyor. Şu ana kadarki başvurular reddedilmişti.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle başvuracaklarını duyurdu.

Epözdemir Twitter’daki açıklamasında şunları dedi: “Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak adalet bakanlığına yaptığımız kanun yararına bozma başvurusu reddedilmiş olup tarafımızca bu konuda hafta içi Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapılacaktır. Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”