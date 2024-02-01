Akşam Postası / 1 Şubat 2024

Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, “Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı” dedi.

Kanal İstanbul davasına ret: Mahkeme bilirkişi raporunu görmezden geldi

TEMA Vakfı’nın, Kanal İstanbul için yapılan plan değişikliğine karşı açtığı dava mahkeme heyetince reddedildi. Heyet kararı verirken bilirkişi raporunu ‘görmezden geldi.’

İTO: İstanbul enflasyonu yüzde 76

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da ocak ayı enflasyonu yüzde 6,72, yıllık enflasyon yüzde 76,17 oldu.

ABD’den Türkiye merkezli şirkete ve patronuna yaptırım

ABD, Lübnan ve Türkiye’deki kişi ve kurumlara Hizbullah’a destek gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Ankara simidine ‘seçim’ ayarı: ‘Talimat gelince zammı geri çektik’

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, ticaret bakanlığını talimatı doğrultusunda simit zammını geri çektiklerini ancak seçimden sonra zam yapacaklarını söyledi.

Benzine zam

Benzinin litresine 95 kuruş zam geldi.

Hande Baladın’a tehdit cezasız kaldı

Milli voleybolcu Hande Baladın’a sosyal medya hesabından “Yüzüne asit atarım” ve “Arabanı tararım” mesajları atan şahsa ‘akıl sağlığının yerinde olmadığı’ gerekçesiyle ceza verilmedi.

KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 458 milyar liraya geriledi.

Fed kararı Bitcoin’i düşürdü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit bırakmasından sonra iki bin dolara yakın değer kaybetti.

Elon Musk, Tesla’nın merkezini Teksas’a taşımaya hazırlanıyor

Delaware eyaletindeki mahkemenin 56 milyar dolarlık maaş paketine karşı çıkmasından sonra Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin merkezini Teksas’a taşıma hazırlığına başladı.

Mısır’daki piramidi granitle kaplama projesi tartışma başlattı

Mısır’da 4 bin 500 yıllık Mikerinos Piramidi’nin granit taşlarla restore edilmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar ve halk restorasyona karşı.

Bayer, ürünü kansere yol açtığı gerekçesiyle 2 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD’de bir mahkeme, ‘Roundup bitki ilacı’ ürününün bir müşteride kansere yol açtığı gerekçesiyle üretici firma Monsanto ve Monsanto’nun ana şirketi Bayer’in 2,25 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.