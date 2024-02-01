Borsa günü rekorla tamamladı – 1 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,76 değer kazancıyla günü 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,64’le taş toprak, en çok gerileyense yüzde 0,91’le finansal kiralama faktoring oldu.

AA’nın haberine göre analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesinin küresel pay piyasalarını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Analistler yarın BIST 100 endeksinde 8,700 ve 8,800 seviyelerinin direnç, 8,600 ve 8,560 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.