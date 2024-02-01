Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Procter & Gamble fabrikasında rehine krizi sürüyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre uluslararası şirketin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (GOSB) İhsan Dede Caddesi’nde bulunan fabrikasında bazı işçiler silahla rehin alındı.

Tesise özel harekatçılar dahil çok sayıda polis jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatıldı.

DHA’nın aktardığına göre saldırganların talebi henüz belli değil. Rehinelerin yakınları fabrikanın önünde bekliyor.

Habertürk TV’nin aktardığına göreyse fabrikada 400 kişi çalışıyor. Yedi kişi rehin alındı. Yedi kişinin de yönetim katında olduğu söyleniyor.

Gazze detayı

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde eli silahlı şahsın duvara “Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm” yazdığı görülüyor.

AA’nın eşinin rehin alındığını söyleyen İsmet Zihni, eşinden birkaç defa mesaj aldığını anlattı.

“Eşim ‘İyiyiz bir şey yapmıyor. Sadece yaklaşanlara bir iki kere sıktı’ dedi. Doğru yalan bilmiyorum. ‘Sağa sola ateş etti’ dedi. Böyle bekliyoruz. Ben ilk başta eşimi bir kez aradım, bakmadı, sonra kardeşlerine mesaj atmış. Daha sonra aradım açtı, ‘İyiyim rehin alındık’ dedi, kapattı hemen. Saat kaçta tam olarak rehin alındılar bilmiyorum. ‘Gazze’ye özgürlük’ diyormuş, ‘Kapıları açın’ diyormuş.”