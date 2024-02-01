Mısır’daki piramidi granitle kaplama projesi tartışma başlattı

Mısır’da 4 bin 500 yıllık Mikerinos Piramidi’nin granit taşlarla restore edilmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar ve halk restorasyona karşı.

Fotoğraf: Wikipedia

Mikerinos Giza piramitleri arasında en küçüğü. 62 metre yüksekliğindeki pramidin M.Ö. 2510 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor.

Japonya’nın finansal destek sağladı restorasyonun projesinin en az üç yılda tamamlanması bekleniyor.

BBC Türkçe‘nin haberine göre birçok uzman, projeyi ‘Pizza Kulesi’ni düzeltmeye‘ benzeterek tepki gösteriyor.

Mısır’da hükümet projeyi desteklese de eleştirileri dikkate alıyor. Bu nedenle projenin gözden geçirilmesi için uzmanlardan oluşan bir komisyon görevlendirdi.

Kahire’deki Misr Üniversitesi’nden akademisyen İbrahem Badr, X üzerinden paylaştığı mesajında, projeyi ‘felaket’ olarak tanımladı: “Restorasyon için uygulanan evrensel kuralları okumaları gerekiyor. Özellikle de Mısır’daki tarihi yapılarla ilgili olanları.”

Badr aynı zamanda Mısırlı yetkilileri, uzmanlara danışmamakla suçladı: “Restorasyon konusundaki uzmanlara ve arkeologlara danışmadan alınan bir kararla nasıl piramit kaplanabilir?”